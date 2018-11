Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Palestina postojati sve dok postoje muslimani i ljudi koji brane istinu, pravdu i slobodu.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Turski predsjednik obratio se učesnicima 34. sjednice Stalne ekonomsko-trgovinske komisije (COMCEC) koja djeluje pri Organizaciji islamske saradnje (OIC).



“Selamim Palestinu, domovinu mira i dobrote i Jerusalem, zjenicu oka islamskog svijeta. Selamim i palestinsku omladinu koja svoje živote daje na braniku Jerusalema i palestinske izbjeglice koje pate već 70 godina“, poručio je Erdogan.



Erdogan je na skupu u Kongresnom centru u Istanbulu izrazio zadovoljstvo što u svojstvu predsjedatelja OIC-a može učesnicima izraziti dobrodošlicu u grad koji predstavlja kolijevku civilizacije. Uputio je srdačne pozdrave prijateljima od Meke i Medine, preko Sarajeva i Islamabada, do Kaira i Kabula.



Turski predsjednik Erdogan pozvao je sve muslimanske zemlja da izvuku pouke iz historije kako bi se mogle zajednički suprotstaviti aktuelnim i budućim izazovima.



Ističući da su u islamskom svijetu prisutne i posljedice Prvog svjetskog rata koji je okončan prije sto godina, Erdogan je kazao da su i dalje na sceni imperijalistički planovi zbog kojih se muslimani sukobljavaju i dijele.

On je dodao da su u regiji od Sirije do Iraka i od Jemena do Palestine na sceni kriza, ratovi, krvoprolića i patnja koji su dizajnirani kao veliki rat.



“Nema potrebe da na drugim mjestima tražimo odgovorne za glad i patnju miliona ljudi u Jemenu. Krivi smo mi, muslimani, odnosno navodni muslimani. I dalje mirno gledamo te napaćene ljude i djecu od koje su samo kosti i kože ostali“, kazao je Erdogan.



Naglasivši da si dizajneri velike krize ini “Lowrencei“ iz zapadnih prijestolnica, Erdogan je kazao da su Palestinci najveća žrtva tih krugova tame.



Pozivajući muslimane na jedinstvo, Erdogan je kazao da islamski svijet ne smije dozvoliti dizanje novih granica i zidova u srcima muslimana.



Ponovio je neophodnost reforme Ujedinjenih nacija, odnosno Vijeća sigurnosti za koje je kazao da je nepošteno i neefikasno tijelo UN-a koje nije u stanju ispuniti svoju zadaću očuvanja mira i pravde u svijetu.



“Ne smijemo ponovo padati u zamke onih kojima je kap nafte vrjednija od kapi ljudske krvi“, poručio je Erdogan.



Kazao je Erdogan i da će uvijek prvi dizati glas protiv zločina i nepravde, bez obzira gdje se oni događali.



“Kao pripadnici vjere koja ubistvo jedne nevine osobe tretira kao ubistvo cijelog čovječanstva ćemo prije svih osuditi svako kažnjavanje bez suđenja i sva zvjerska ubistva “, kazao je Erdogan.



Turski predsjednik je u obraćanju delegacijama članica OIC-a također kazao kako važan korak u slamanju imperijalističkih zavjera može biti i upotreba nacionalnih valuta u trgovinskoj razmjeni zemalja islamskog svijeta.



“Jačanje trgovinske razmjene između zemalja COMCEC-a će jačati naše zemlje. To je ključ našeg zajedničkog progresa“, zaključio je Erdogan.





(AA)