Britanski ministar finansija Philip Hammond kazao je da će napuštanje Evropske unije pod bilo kakvim uslovima imati lošije posljedice na ekonomiju Velike Britanije, nego da je zemlja ostala u evropskom bloku.

Philip Hammond / 24sata.info

"Ako gledate na ovo s čisto ekonomskog stanovišta, koštaće nas to što napuštamo Evropsku uniju, jer će doći do prepreka u našoj trgovini", istakao je Hammond.



Međutim, on naglašava da će sporazum o izlasku Velike Britanije iz EU, koji podrazumijeva nastavak bliskih ekonomskih veza, smanjiti ekonomsku štetu.



Vlada i Banka Engleske u srijedu planiraju objaviti procjene o ekonomskom utjecaju Brexita u bilo kojem scenariju.



Britanska premijerka Theresa May čini sve da uvjeri skeptične poslanike da podrže sporazum o Brexitu, uoči glasanja u Parlamentu 11. decembra.





(AA)