Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un dopustit će istražiteljima pristup u zatvoreni glavni nuklearni kompleks u Jongbjonu, saopćila je u utorak južnokorejska agencija Yonhap, pozivajući se na visoke diplomatske izvore.

Kim Jong-un / 24sata.info

- Znam da je predsjednik Kim kazao južnokorejskom predsjedniku Moon Jae-inu, tokom njihova susreta u septembru, da će, ukoliko SAD poduzme odgovarajuće korake, on biti voljan ne samo zatvoriti nuklearna postrojenja u Jongbjonu, već i dopustiti pristup istražiteljima da to provjere - kazao je izvor iz diplomatije kojega je citirala agencija Yonhap.



Isti izvor tvrdi kako je Moon poruku prenio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na susretu tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku u septembru, prenosi Al Jazeera Balkans.



Kim je ranije izrazio otvorenost prema ideji zatvaranja nuklearnog postrojenja ako Washington poduzme "odgovarajuće" mjere, ali nije spominjao dozvolu pristupa istražiteljima koji bi to potvrdili.



Sjedinjene Američke Države, dok pregovaraju o denuklearizaciji Korejskog poluotoka, naglašavaju važnost procesa provjere nuklearnog postrojenja.



Izolirani komunistički Sjever i bogati Jug i dalje su tehnički u ratu, jer je njihov sukob, koji je trajao od 1950. do 1953. Godine, završio primirjem, a ne mirovnim sporazumom.



Sjeverna Koreja godinama razvija nuklearne i programe projektila uprkos sankcijama UN-a.



Dvije Koreje ove su godine zatoplile svoje odnose, a na samitu u septembru u Pjongjangu potpisale su opsežan vojni sporazum kojem je cilj ublažavanje vojnih tenzija uz utvrđenu granicu.



Kim i Trump su se na povijesnom samitu u junu u Singapuru dogovorili o radu na denuklearizaciji Korejskog poluotoka, no taj sporazum nije odredio pojedinosti, a od tada pregovori nisu napredovali.





(FENA)