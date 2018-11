Njemački sud osudio je danas 29-godišnjeg muškarca na 14 godina zatvora zbog bombaškog napada na autobus nogometnog tima Borussia Dortmund.

Sergej Wenergold: Želio finansijski profitirati

Sud u zapadnom gradu Dortmundu proglasio je muškarca, s dvojnim njemačko-ruskim državljanstvom, ifentifikovanim kao Sergei V. na osnovu njemačkog zakona o zaštiti privatnosti, po 28 tačaka za pokušaj ubistva u napadu izvedenom 11. aprila 2017.



Javni tužilac zatražio je doživotnu robiju za Sergeia V. koji je izveo napad u okviru dobro planirane sheme.



Defanzivac Borussie Marca Barta i policajac povrijeđeni su u napadu, koji se desio kada je autobus nogometnog tima napuštao hotel u kome su odsjeli prije meča Lige prvaka protiv AS Monaca.



Segei V. je bio optužen da je posjedovao tri eksplozivne naprave u pokušaju da ubije igrače i da time dovede do pada vrijednosti dionica kluba na berzama.



On je priznao da je proizveo bombe i da ih je aktivirao, ali je negirao da je namjeravao ubiti bilo koga, tvrdeći kako je samo želio izazvati paniku i strah.



Sergei V. se kladio na pad vrijednosti dionica nogometnog kluba, u nadi da će profitirati "desetke hiljada eura", priznao je on.



Njegovi advokati tvrde da bi Sergei V. trebao biti proglašen krivim samo za izazivanje eksplozije, što povlači maksimalnu kaznu od deset godina zatvora, prenosi dpa.





(FENA)