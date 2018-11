Ukrajina je stavila vojsku u stanje pripravnosti kao odgovor na akciju Rusije koja je pucala na tri ukrajinska vojna broda i njihove posade u vodama oko spornog poluotoka Krima i zaplijenila ih, prenose agencije.

Foto: 24sata.info

Ruski pogranični brodovi zaplijenili su u nedjelju dva manja broda ukrajinske mornarice i tegljač pošto su otvorili vatru i ranili nekoliko ukrajinskih mornara, što je najozbiljniji sukob između Moskve i Kijeva zadnjih godina.



Moskva je prije toga zapriječila prolaz kroz Kerčka vrata pored anektiranog Krima kako bi spriječila da brodovi iz Crnog uđu u Azovsko more te kazala da je mala flotila ignorirala upozorenja da se zaustavi i izvodila opasne manevre.



Ukrajinsko vojno osoblje "brutalno je zatočeno, suprotno međunarodnom pravu", rekao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko na sastanku vijeća za nacionalnu sigurnost.



Ruske vlasti moraju ih "odmah predati ukrajinskoj strani zajedno s brodovima i osigurati smirivanje situacije", dodao je predsjednik.



Vijeće je naredilo vojsci da svoje snage stavi u stanje pripravnosti, a situaciju će na hitnoj sjednici razmotriti ukrajinski parlament.



Rusi optužuju Ukrajinu



No ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za incident optužuje Ukrajinu kako bi se opravdale nove sankcije protiv Moskve.



Moskva će "oštro odgovoriti na bilo kakav pokušaj podrivanja njezina suvereniteta i sigurnosti", stoji u ministrovu priopćenju.



Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da je zapljena brodova u skladu s domaćim i međunarodnim pravom.



On je na konferenciji za novinare rekao da su brodovi ukrajinske mornarice nezakonito ušli u ruske teritorijalne vode i nisu odgovarali na pozive ruskih graničara.



Upitan može li incident utjecati na susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa na marginama summita G20 u Argentini, Peskov je odgovorio da se taj sastanak još uvijek planira.



EK: Ovo je jako ozbiljno



Da Rusija mora osloboditi ukrajinske mornare i vratiti brodove, smatra i EU.



Glasnogovornica Europske komisije istaknula je da Unija ne priznaje rusko pripojenje Krima i da Rusija mora hitno deblokirati Kerčka vrata.



"Ovu stvar uzimamo jako ozbiljno", rekla je glasnogovornica.



Poteze Moskve osudio je i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.



"Ruske vlasti moraju osloboditi ukrajinske mornare, vratiti brodove i suzdržati se od daljnjih provokacija", rekao je Tusk nakon telefonskog razgovora s Porošenkom.



"Europa će ostati jedinstvena u potpori Ukrajini", naglasio je.



Rusija je pripojila Krim 2014. i tada je izgradila dugačak most koji povezuje taj poluotok s južnom Rusijom i premošćuje Kerčka vrata - uski vodeni prolaz koji vodi od Crnog mora do Azovskoga mora, gdje se nalaze dvije ukrajinske važne luke.



Međusobni sporazum daje i Rusiji i Ukrajini pravo korištenja Azovskog mora, koje leži između njih i povezano je uskim Kerčkim vratima s Crnim morem.



S obzirom na osjetljive odnose nakon ruskog pripojenja Krima 2014. i rusku potporu proruskoj pobuni u istočnoj Ukrajini, postoji rizik da bi incident mogao dvije zemlje gurnuti prema širem sukobu, a vjerojatno će i obnoviti pozive Zapada na još sankcija Rusiji.





