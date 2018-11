Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je situaciju u Kerčkom moreuzu jasnom provokacijom i prema njegovoj procjeni, Kijev je prekršio ključne odredbe međunarodnog prava.

Sergej Lavrov / 24sata.info

"Što se tiče jučerašnjeg incidenta, to je očigledna provokacija", naglasio je Lavrov.



"Prekršene su ključne odredbe međunarodnog prava, ne samo pomorskog, već i opšteg međunarodnog prava, uključujući Povelju UN, uključujući Konvenciju o pomorskom pravu iz 1982. godine i druge međunarodno-pravne instrumente koji višestruko zahtevaju od svih država da poštuju suverenitet druge zemlje", dodao je ministar.



On smatra da su postupci ratne mornarice Ukrajine u Kerčkom moreuzu bili veoma opasni i predstavljali su pretnju za plovidbu brodova.



"Kršenje se dogodilo prilično opasnim metodama - manevrisanje u uskom moreuzu. Naravno, to je moglo da stvori i stvaralo je prijetnje i rizike za normalno kretanje plovila u ovim vodama", ocijenio je Lavrov.





(24sata.info)