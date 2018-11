Članovi ekstremno-desničarke grupe u Holandiji napali su džamiju u holandskom gradu Ede.

Foto: AA

Odgovornost za napad preuzeo je ekstremno-desničarski pokret Voorpost, na čijem Instagram profilu su objavljene fotografije trasparenata istaknutih na džamiji, sa porukama "Zaustavite 'islamski teror'" i "Zaustavite islamizaciju".



Predsjednik Fondacije džamije Ulu Huseyin Durmus je u razgovoru s novinarom AA osudio ovaj napad.



"Riječ je o dva napada u razmaku od sedam dana. Tokom prvog napada postavljen je transparent 'Zaustavite halal klanje'. Mi kod prvog napada nismo željeli podijeliti to s medijima, jer znamo da je cilj ove grupe privući pažnju preko medija", kazao je Durmus.



Dodao je kako su se nakon toga obratili policiji te da su službenici došli na mjesto događaja i napravili službenu zabilješku.



Durmus je naglasio kako su policajci kazali da službenu zabilješku ne prave zbog poruka na trensparentima, obzirom da to svrstavaju u slobodu govora. Kako je rekao, zabilješka je napravljena, jer su bez dozvole postavili transparente na džamiju.



Naglasio je također kako je o ovom slučaju upoznat i načelnik općine, no on je poručio kako mu je žao zbog ovog slučaja te kako ne može ništa učiniti sve dok na džamiji ne bude nanesena materijalna šteta.





(AA)