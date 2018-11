Ugovor o istupanju Velike Britanije iz Europske unije je „u principu“ postignut. Ali u Donjem domu Britanskog parlamenta su čak i vladajući torijevci žestoko kritizirali premijerku iz vlastitih redova.

Theresa May / 24sata.info

Kako u svojoj analizi navodi Deutshe Welle, britanska premijerka Theresa May je u posljednjem trenutku otputovala u Bruxelles kako bi od Europske unije izvukla još poneki ustupak, a sve ne bi li lakše kod kuće objasnila buduće privredne veze Londona i Bruxellesa.



No, u London nije ponijela puno toga: poslije njenog nastupa u Westminsteru u četvrtak nije se moglo reći da je bitno promijenila svoj stav. I dalje je hvalila svoja politička dostignuća.



Premijerka nije imala nove argumente koje bi mogla prodati zastupnicima svoje stranke ili oporbe. Ona već tjednima govori kako je to pravi dogovor za Veliku Britaniju. I opet je ponovila isto: „Tako štitimo radna mjesta i sigurnost zemlje, okončavamo slobodan priljev strane radne snage."



Njena vlada planira u zemlju pustiti samo visokokvalificirane stručnjake iz Europske unije.



- Okončat ćemo sudsku nadležnost Europskog suda - objašnjavala je Theresa May. Dodala je da će London ponovo staviti pod kontrolu vlastiti novac.



Britanska premijerka se grčevito drži argumenata da su Britanci 2016. glasali za takav Brexit i da im je motivacija bila povezana s temom doseljavanja i suvereniteta. Premijerka je dodala kako je pregovaračkim stranama uspjelo izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Irske.



Potom je Theresa May obećala zlatnu političku budućnost. Kaže da će nastati novi sporazumi o slobodnoj trgovini, ribolovu, razmjeni roba i usluga. Doći će do partnerstva u području sigurnosti. Sve to će utrti put „svjetlijoj budućnosti naše zemlje. Dogovor je nadomak ruke i ja ću ga provesti".



Vođa oporbe Jeremy Corbyn, koji inače u napadima na premijerku djeluje poprilično slabo, ovaj put je jedan za drugim upućivao svoje udarce na pravo mjesto.



- Što je učinila Vlada u posljednje dvije godine? Vi ste od referenduma odrađivali manje od stranice dnevno. To je Brexit sa zavezanim očima, skok u tamu - kazao je on.



Zastupnici su u međuvremenu shvatili da postoji 586 pravno obavezujućih strana dogovora, a da je dodatnih 26 strana političkog objašnjenja koje su jučer usvojile obje strane, tek diplomatski buket cvijeća sa slabim jamstvima. U tom okviru se može – a i ne mora – kretati poslije Brexita od kraja ožujka 2019.



Poslanica Laburista Hillary Benn je podsjetila da je premijerka više puta obećala „nesmetanu trgovinu" i nakon Brexita.



- Zar premijerku tek odbijanje njenog dogovora mora uvjeriti u to da se ne može postići nesmetana trgovina ako se napusti carinska unija i zajedničko tržište - upitala je ona.



To je bila sol na ranu, jer sam dogovor ne spominje „nesmetanu trgovinu" nego buduće kontrole i provjere robe. Time je okončana iluzija zagovornika Brexita da poslije njega sve može biti kao i prije. I škotska premijerka Nicola Sturgeon smatra da u opisu budućih odnosa „čitav niz jednoroga zamjenjuje činjenice". Ona je najavila da će glasati protiv.



Boris Johnson, jedan od najotrovnijih kritičara premijerke kaže da ovaj „deal" daje Europskoj uniji „stalnu mogućnost da upotrijebi veto protiv svakog sporazuma o slobodnoj trgovini koji zaključi London". On smatra da je privremeni carinski dogovor najveća izdaja izvorne ideje Brexita. I Ian Duncan Smith, koji je također zagovornik Brexita, najavio je da će glasati protiv sporazuma. Nejasno je koliko će zastupnika vladajuće stranke prijeći na stranu pobunjenika. Ali bi ih, ako za Theresu May pođe po zlu, moglo biti i više desetaka.



Sjevernoirski Unionisti su svakako protiv sporazuma. Škotski torijevci vide opasnost od budućeg sporazuma o ribolovu koji bi „omogućio pristup britanskim vodama", što bi za njih značilo – izdaju. Uzme li se sve to u obzir, onda je britanska premijerka jako daleko od svog cilja da sporazum progura kroz Parlament.



Glasovanje će doći na red u prvoj polovini prosinca. Nije jasno što bi Theresa May mogla učiniti kako bi uvjerila neophodni broj zastupnika da je sporazum dobar. Njoj ostaje jedino prijetnja opcijom izlaska iz Europske unije bez sporazuma s Bruxellesom. Oporba se uzda u to da Parlament to neće dozvoliti. Izlaz iz te slijepe ulice bio bi novi referendum.



Borba britanske premijerke i njenih protivnika oko Brexita u Donjem domu Britanskog parlamenta u punom je jeku. Ishod je potpuno neizvjestan.





(FENA)