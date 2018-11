Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan mogao bi se sastati sa saudijskim princom Mohammedom bin Salmanom na samitu G20 ukoliko saudijski čelnik to zatraži, izjavio je u petak turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

Govoreći za lokalnu TV stanicu CNN Turk, Cavusoglu je izjavio da je Mohammed bin Salman već izrazio želju da telefonski razgovorom s predsjednikom Erdoganom nakon ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija prošlog mjeseca.



Obojica čelnika prisustvovat će dvodnevnom samitu G20 u Argentini naredne sedmice.



- Nema nikakvog razloga da ne bude sastanka s Mohammedom bin Salmanom. Naravno, to je do predsjednika - kazao je Cavusoglu.



U četvrtak je portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin također saopćio da bi se Erdogan mogao sastati sa saudijskim princom na marginama samita G20.



- To bi se moglo desiti - izjavio je Kalin, odgovarajući na pitanje da li će dvojica čelnika ostvariti kontakt tokom samita G20.



Princ prestolonasljednik na regionalnoj je turneji prije nego što krene na samit G20, u svom prvom putovanju van zemlje nakon slučaja Khashoggi koji je izazvao međunarodne osude, prenosi Xinhua.





(FENA)