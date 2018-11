Tinejdžer je ubijen i dvije osobe ranjene u pucnjavi u tržnom centru u Alabami uoči velike rasprodaje na “Black Friday“.

Vlasti su objavile da je do pucnjave došlo oko 21.30 sati, u četvrtak, u Riverchase Galleriaju u gradu Hoover. Iz policije su naglasili da je svađa dvojice tinejdžera rezultirala otvaranjem vatre. Jedan tinejdžer je pobjegao, ali se sukobio s dva policajca iz Hoovera, prenosi agencija Anadolija.



Policijski kapetan Gregg Rector rekao je da su tinejdžera policijski službenici “upucali i da je bio mrtav na licu mjesta“.



Drugi tinejdžer je hospitalizovan u teškom zdravstvenom stanju. Rector je dodao da je u pucnjavi pogođena i 12-godišnja djevojčica, te da je i ona hospitalizovana. No, nije mogao potvrditi u kakvom je zdravstvenom stanju.



Tržni centra Riverchase Galleria je zatvoren do daljnjeg.

(FENA)