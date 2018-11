Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas, na Dan zahvalnosti, da će zatvoriti granicu SAD sa Meksikom na neodređeni vremenski period ukoliko njegova administracija utvrdi da je južni susjed "izgubio kontrolu" nad svojom stranom.

Arhiv / 24sata.info

Trump je poručio i da je hiljadama aktivnih pripadnika oružanih snaga koje je poslao na tu granicu dao zeleno svjetlo za upotrebu smrtonosne sile protiv migranata "ako to moraju", prenosi AP.



Američki predsjednik nije isključio mogućnost djelomične blokade rada vlade početkom decembra zbog odbijanja poslanika da izdvoje milijarde dolara koje on traži za izgradnju pograničnog zida, što je veliko obećanje iz njegove predizborne kampanje 2016.



Trump je to rekao odgovarajući na brojna pitanja novinara u svom golf-klubu na Floridi, nakon što je telefonom čestitao praznik pripadnicima američke vojske na službi širom svijeta.

(FENA)