Turske novine objavile su u četvrtak da je direktorica CIA-e Gina Haspel nagovjestila turskim zvaničnicima da je njena agencija u posjedu snimka razgovora u kome saudijski princ daje instrukcije da se "ušutka" saudijski novinar Jamal Khashoggi.

Arhiv / 24sata.info

Upitan o novinskom izvještaju, turski zvaničnik izjavio je Reutersu da nema nikakve informacije o takvom snimku. Saudijske vlasti tvrde da princ prijestolonasljednik Mohammed bin Salman nije ništa znao o Khashoggijevom ubistvu u saudijskom konzulatu u Istanbulu prije šest sedmica.



CIA je odbila da komentira izvještaj.



- Bilo je priča o drugom snimku - napisao je novinar HurriyetaAbdulkadir Selvi u kolumni, dodajući se navodni razgovor odvijao između princa Mohammeda i njegovog brata, saudijskog ambasadora u Washingtonu.



- Rečeno je tada da je čelnica CIA-e Gina Haspel nagovijestila to tokom posjete Turskoj - piše on, dodajući da su njih dvojica raspravljala o Khashoggiju, kritičaru de facto vladara saudijskog kraljevstva.



- Rečeno je da je u telefonskom razgovoru, koji je nadzirala američka obavještajna agencija, princ izdao naređenje da se "ušutka" Khashoggi što je ranije moguće - navodi on u članku.



Khashoggi je ubijen u saudijskom konzulatu 2. oktobra, u operaciji za koju je turski predsjednik Tayyip Erdogan kazao da je naređena s najviših nivoa saudijskog čelništva.



Nakon što je nudio brojna kontradiktorna objašnjenja, službeni Rijad je saopćio prošle sedmice da je Khashoggi ubijen i da je njegovo tijelo raskomadano kada su pregovori o njegovom povratku u Saudijsku Arabiju propali.





(FENA)