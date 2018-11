Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Evropske unije (EU) Federica Mogherini, koja boravi u posjeti Ankari, pozdravlia je danas odluku Turske o intenziviranju reformi i jačanju odnosa s Evropskom unijom.

Federica Mogherini / 24sata.info

Mogherini i evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn borave danas u posjeti Turskoj, u okviru koje su se sastali s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Mevlutom Cavusoglum. Nakon sastanka u okviru političkog dijaloga na visokoj razini između Europske unije i Turske, održana je zajednička konferencija za novinare.



Visoka predstavnica EU-a Mogherini tom prilikom je istakla kako je danas u Ankari obavljen jedan pozitivan, konstruktivan, plodonosan i iskren razgovor.



Podsjetila je kako je Turska zemlja kandidat za članstvo i bitan strateški partner EU-a, te podvukla kako su odnosi dvije strane od velikog značaja za EU, Tursku, regiju, ali i za globalnu vanjsku politiku.



"Turska i predsjednik Erdogan lično odigrali su vrlo značajnu ulogu kada je riječ o pregovorima i implementaciji sporazuma na temu Idliba. Dijalog na temu naših zajedničkih aktivnosti u Siriji će biti tema narednog sastanka. Ali ono što želim na početku naglasiti jeste da je Turska odigrala značajnu ulogu u pregovorima i implementaciji, kako bi se spriječila jedna velika humanitarna tragedija i kako bi bio otvoren put političkoj perspektivi u kontekstu rješavanja ove krize", kazala je Mogherini.



Mogherini je kazala kako "pozdravlja odluku Turske o intenziviranju reformi i jačanju odnosa s Evropskom unijom".



Dodala je kako EU iskuzuje poštovanje prema Turskoj koja je do danas otvorila vrata za više od četiri miliona izbjeglica, te poručila kako će EU u tom kontekstu nastaviti pružati podršku Turskoj.



Kratko se dotakla i slučaja ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2. oktobra ove godine u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu.



Naglasila je kako je stav EU-a po ovom pitanju do samog početka bio isti, a to je da EU traži provođenje transparentne istrage. Mogherini je poručila kako oni koji su zaista odgovorni za ubistvo Khashoggija trebaju za to odgovarati.



Komesar Hahn je ističući kako su Turska i EU bliski susjedi, ukazao na značaj stabilnih i konstruktivnih razgovora između dvije strane.



"U posljednje dvije godine naši odnosi nisu uvijek bili laki, ali smo na političkom i tehničkom nivou upravljali našim odnosima", rekao je Hahn.



Dodao je kako će u narednom periodu biti nastavljen blizak dijalog s ciljem jačanja odnosa, odnosno njihovog podizanja na najviši nivo.





(AA)