Kolumnista i izvršni direktor Washington Posta Fred Ryan iznio je oštre kritike na račun američkog predsjednika Donalda Trumpa u kontekstu njegovih posljednjih izjava u vezi s ubistvom novinara Jamala Khashoggija, poručivši kako je Trump poslao jasnu i opasnu poruku tiranima širom svijeta.

Donald Trump / 24sata.info

Ryan je članku, koji je objavljen danas u Washington Postu, izjavu predsjednika Trumpa od prije dva dana okarakterisao "čudnom, netačnom i smiješnom", te je poručio kako "Trump pere Saudijsku Arabiju od ubistva novinara Jamala Khashoggija".



Ryan navodi kako je Trump etiketiranjem Khashoggija kao "državnog neprijatelja Saudijske Arabije" poslao poruku svijetu kojom želi kazati da mu je odnos s 33-godišnjim princom prestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom previše važan da bi ga ugrozio ubistvom novinara Khashoggija.



Dalje navodi kako Trumpove izjave o Saudijskoj Arabiji ne idu u korist američkim interesima, naprotiv one predstavljaju izdaju nacionalnih interesa ove zemlje.



"Jasna i opasna poruka poslana je tiranima širom svijeta: Bacite dovoljno novca ispred predsjednika Sjedinjenih Država, a doslovno možete pobjeći s ubistvom", poručio je Ryan.



Podsjetio je također kako je Trump u svojoj izjavi isticao sigurnost kao vrlo važan američki interes, što je Ryan prokomentarisao na sljedeći način:



"No, ne činimo svijet sigurnijim postavljanjem dvostrukog standarda za diplomaciju prema kojoj Sjedinjene Države napuštaju naše vrijednosti za svakoga ko želi kupiti dovoljno našeg oružja."



Ryan navodi kako je princ Mohammed Bin Salman prouzrokovao velika zlodjela, te naglasio da bi Sjedinjene Države mnogo oštrije reagovale da je riječ o nekoj drugoj zemlji.



Podsjetio je kako je američka CIA temeljito istražila Khashoggijevo ubistvo i zaključila da je "nalogodavac Kashoggijevog ubistva bio princ prestolonasljednik".



"Ako postoji razlog za zanemarivanje CIA-inih rezultata, predsjednik bi trebao odmah objaviti ove dokaze. U nedostatku takvih dokaza, i uzevši u obzir taj neuspjeh vodstva Trumpa, sada pada na Kongres da uistinu stavi Ameriku najprije u skladu s američkim svetim vrijednostima i trajnim interesima", poručio je Ryan.



Trump je prije dva dana izjavio da je možda saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman imao saznanja o ubistvu novinara Jamala Khashoggija.



“Naše obavještajne službe nastavljaju procjenjivati sve informacije, ali bi se moglo reći da je prestolonasljednik imao saznanja o ovom tragičnom događaju - možda je imao, a možda i nije!", kazao je Trump u saopćenju Bijele kuće.



Njegova izjava je uslijedila nakon izvještaja u kojem je CIA zaključila da je princ bin Salman naredio ubistvo Khashoggija.



Američki predsjednik je također rekao da su ugovori sa Saudijskom Arabijom vrijedni oko 450 milijardi dolara doprinijeli otvaranju na hiljade radnih mjesta i da je postojala "bliska saradnja" sa Sjedinjenim Državama u vezi s pitanjem stabilizacije cijena nafte.



"Sjedinjene Države namjeravaju ostati čvrst partner Saudijske Arabije kako bi osigurali interese naše zemlje, Izraela i svih drugih partnera u regionu", poručio je Trump.



Khashoggi, novinar i kolumnista lista The Washington Post, ubijen je 2. oktobra u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu. Tursko tužilaštvo otkrilo je da je Khashoggi zadavljen odmah po ulasku u konzulat, a da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile. Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.





(AA)