Najmanje 213 osoba uhapšeno je u Meksiku, a riječ je o migranatima uglavnom iz zemalja centralne Amerike, koji su u konvoju putovali prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Meksički nacionalni institut za migracije saopćio je da je najmanje 213 migranata, većinom sa područja Srednje Amerike, uhapšeno u Meksiku uz tvrdnje da su ilegalno ušli na teritorij ove zemlje.



U saopćenju je navedeno kako će oni koji ne budu imali potrebne dokumente biti vraćeni u njihove zemlje.



Konvoj s migrantima zaustavljen je na autoputu između granice sa Guatemalom i meksičkog grada Tapachula. Među uhapšenim migrantima, 186 ih je iz El Salvadora, 16 iz Guatemale, 10 iz Hondurasa i jedan iz Nikarague.



Prema podacima Ujedinjenih nacija, u velikom migrantskom karavanu bilo je oko 2.300 djece.



Američki predsjednik Donald Trump nedavno je bio jasan po pitanju karavana, nazvavši ga “invazijom“ i rekavši da će ga vojska zaustaviti.



“Mnogi članovi bandi i neki veoma loši ljudi izmiješali su se u karavanu, koji se kreće ka južnoj granici naše zemlje. Molim vas, vratite se. Nećete biti primljeni u SAD, osim ako ne prođete legalnu proceduru. Ovo je invazija na našu zemlju i naša vojska vas čeka“, poručio je Trump preko Twittera.



Ranije ovog mjeseca Pentagon je saopštio da većina od 7.000 vojnika, koji će biti raspoređeni na granici SAD-a sa Meksikom, neće biti naoružana.



U karavanu su uglavnom državljani Hondurasa koji bježe od nasilja i siromaštva u svojoj zemlji.



Karavan migranata uglavnom iz zemalja centralne Amerike, koji je na putu prema Sjedinjenim Američkim Državama, u petak je stigao do grada Tijuana, koji se nalazi na meksičko-američkoj granici. Mnogi od gotovo 3.000 migranata, koji su došli do granice s Kalifornijom, poručili su da se ne osjećaju dobrodošlo u meksičkom gradu Tijuana.



Oko 3.000 migranata, koji su dio velikog karavana od 7.000 ljudi, stiglo je u regiju, objavili su gradski zvaničnici. S obzirom na to da meksički grad ima mogućnost da prihvati svega 700 ljudi, vlasti Tijuane su za upotrebu migrantima otvorile stadion i sportski kompleks.





