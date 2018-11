Ruski tinejdžeri postavili su na Internet fotografije školskih tabli na kojima piše slogan 'Putin je lopov'. Sve je počelo kao reakcija na objavljeni video na kome nastavnica u sibirskom gradu Tajožniju stoji ispred table na kojoj je napisan ovaj slogan.

"Našeg predsjednika je jučer uvrijedilo odjeljenje 10A na najgori mogući način, a počinioci bi u sovjetsko vrijeme za ovako nešto bili kažnjeni streljačkim vodom… Mogla sam cijeli incident iznijeti na vidjelo i pozvati policiju, ali nisam željela da osramotim našu školu", kaže nastavnica Jevdokija Kovaljova, prenosi Radio Slobodna Evropa.



Jedan od učenika koji je postavljao fotografije na Internet kaže da je želio da pruži podršku.



“Mi svi živimo u malim gradovima i jasno vidimo kako život u Rusiji izgleda iznutra. Ovdje nije sve tako sjajno.“



Svoje razloge naveo je još jedan učenik: “Ima u našoj školi jedan nastavnik koji je veliki Putinov obožavalac. Pitao sam ga, “Zašto ga voliš?”, a on je rekao, “Volim to što imamo stabilnost. Ako na mjesto Putina dođe bilo ko drugi, nećemo imati stabilnost.” Ali pitam se kakvu mi to stabilnost imamo? Stabilnost u tome da je sve loše? Da nam je ekonomija opljačkana? “



Prošle godine mnogi učenici su se pridružili antikorupcijskim protestima i na Internet su postavljali snimke svojih nastavnika koji ih optužuju da su bili plaćeni da protestiraju. Na jednom od snimaka se vidi kako nastavnik govori učeniku: “Nađite način da zaradite novac tako da se za 10-15 godina toga nećete stidjeti.“ Učenik je na to odgovorio da mu niko nije platio da ide na protest, odnosno da je sam donio odluku.



Aleksej Linik, učenik devetog razreda iz Barnaula, koji nije bio umješan u postavljanje fotografija smatra da su učenici to učinili vjerovatno kao reakciju na način na koji se ona nastavnica ponijela.



“Mislim i da su to mladi ljudi koji osjećaju animozitet prema Putinu, što je osjećanje koje svi imamo”, rekao je Linik.



