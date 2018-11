Oko 85.000 djece u Jemenu najvjerovatnije je preminulo od posljedica akutne neuhranjenosti, navedeno je u izvještaju organizacije "Save the Children".

Foto: AA

Radi se o djeci uzrasta ispod pet godina. Britanska organizacija napravila je izvještaj od djeci koja su žrtve građanskog rata u Jemenu. Bavili su se brojem djece koja su izgubila život zbog akutne neuhranjenosti, koja nije liječena.



Ustanovljeno je da postoji mogućnost da je od 2015. do 2018. godine 84.700 djece preminulo od posljedica neuhranjenosti. Iz Organizacije su upozorili da na temelju historijskih činjenica, ukoliko se akutna neuhranjenost ne liječi, godišnje bi između 20-30 posto djece moglo izgubiti život.



Direktor Organizacije u Jemenu Tamer Kirolos ukazao je i na problem ubijanja djece u sukobima koji traju godinama. Međutim, mnogo je onih koji umiru od posljedica gladi, a to je stanje koje se može spriječiti.



Potcrtao je da je u Hudeydi ugrožen život 150.000 djece. Kirolos je podsjetio i na to da porodice svjedoče o toem da njihova djeca "odlaze i da se ništa ne radi u vezi s tim".



Prema podacima UN-a, Jemen prolazi kroz najgoru humanitarnu krizu i da se polovina stanovnika - 14 miliona, nalazi u opasnosti od gladi.



Jemen je poprište duboke političke i sigurnosne krize koja je krajem 2014. godine eskalirala u građanski rat.



Pobunjenički pokret Huti kontroliše glavni grad Sanu i još nekoliko važnih regija u zemlji, a međunarodno priznata Vlada Jemena djeluje iz lučkog grada Adena.



Konflikti u Jemenu dodatno su pojačani u martu 2015. godine kada je Saudijska Arabija sa svojim saveznicima počela izvoditi zračne napade na položaje pobunjenika.



U ratu je uništena infrastruktura, uključujući zdravstvo, vodovodnu mrežu i kanalizaciju, što je navelo UN da opiše situaciju u toj zaljevskoj zemlji kao jednu od najgorih humanitarnih katastrofa modernog vremena.





(AA)