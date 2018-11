Bivši ministar odbrane Izraela Avigdor Lieberman ocijenio je danas da je odluka ključnog koalicionog partnera izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da odustane od ultimatuma i ostane u vladi simbol nesposobnosti jevrejske države da ostvari svoje "prijetnje ekstremistima" u pojasu Gaze.

Avigdor Lieberman / 24sata.info

Tom odlukom za sada su izbegnuti prijevremeni izbori u Izraelu koji su bili na vidiku poslije prošlosedmičnog žestokog sukoba s palestincima.



"Sada svi shvataju zašto smo izgubili našu moć zastrašivanja", napisao je Lieberman na Twitteru, ocijenivši da je Hamas, koji vlada Gazom, ohrabren takvim preokretima, prenijeli su izraelski mediji.



On je to napisao ubrzo pošto su ministar obrazovanja Naftali Bennett i ministrica pravde Ayelet Shaked izjavili da njihova partija Jevrejski dom ipak neće izaći iz vladajuće koalicije zbog Netanyahuovog odbijanja da Bennetta postavi za ministra odbrane poslije Liebermanove prošlosedmične ostavke.



Lieberman je zahtjevao oštriji odgovor Izraela na najžešće raketiranje iz pojasa Gaze od rata izraelske vojske i Hamasa 2014. godine.



Izrael je poslije dva dana sukoba pristao na prekid vatre, dogovoren s Hamasom uz posredstvo Egipta.



Bennett je također kritikovao prekid vatre i prijetio da će njegova partija koja podržava jevrejske naseljenike na okupiranim palestinskim teritorijama napustiti vladajuću koaliciju ako on ne bude ministar odbrane. Taj potez stranke Jevrejski dom doveo bi do pada vlade i prijevremenih izbora.



Povlačenjem Liebermanove nacionalističke partije Izrael naš dom, koja ima pet poslaničkih mandata, Netanyahuova koalicija spala je na svega 61 od ukupno 120 poslanika u Knesetu.



Netanyahu je sinoć objavio da će on biti ministar odbrane, a svoje koalicione partnere pozvao da ne izazivaju prijevremene izbore, jer se, prema njegovim riječima, Izrael nalazi u jednom od najsloženijih perioda po pitanju bezbjednosti.



Odluku stranke Jevrejski dom danas je pozdravila Netanyahuova konzervativna partija Likud, dok su opozicioni poslanici ismijavali dvoje njenih ministara.



Netanyahu je prije objavljivanja Bennettove odluke da ostaje u koaliciji ponovio da bi "bilo neodgovorno srušiti vladu u ovo osjetljivo vrijeme".





(BETA)