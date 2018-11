Direktor Instituta za islamsku političku misao u Londonu Azzam al-Tamimi smatra kako je naredbu za smrt novinara Jamala Khashoggija izdao saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman.

Foto: 24sata.info

“Jamal Khashoggi je sabotirao pokušaje prestolonasljednika o pružanju slike Zapadu da je liberal i reformista, zbog čega se princ razbjesnio i naredio Khashoggijevu smrt”, izjavio je palestinski istraživač Tamimi za Anadolu Agency (AA).



Tamimi je podsjetio da je Khashoggi za američki "Washington Post" pisao tri kolumne mjesečno.



"Khashoggijeve kolumne bile su veoma zapažene u javnosti. Američki intelektualci su ga smatrali čovjekom koji dolazi iz saudijskog establišmenta. Objektivne kritike koje je pisao u kolumnama sučeljavale su se s propagandom saudijskog lobija koji je trošio milione dolara", rekao je Tamimi.



Ukazao je na činjenicu da svjetska javnost pridaje veliku pažnju slučaju ”Khashoggi” i da globalni mediji daju širok prostor ovoj temi.



”Prvi razlog je to što je ubijen poznati novinar i to što je ubijen na tako brutalan način. Drugi je to što je ubistvo počinjeno u konzulatu. To nije uobičajena situacija. Također, Turci su veoma dobro rukovodili ovim procesom. Kroz nekoliko faza su dijelili informacije i omogućili da javnost bude upoznata. To je veoma važno”, smatra Tamimi.



Tamimi je istakao kako Khashoggi nije skrivao da podržava Arapsko proljeće, čime je izazvao ljutnju državnog vrha Saudijske Arabije, a što je u konačnici dovelo do njegovog ubistva.



“Mislim da su Saudijci imali plan, ali da je on propao. Nakon propasti plana su rekli da je Ankara odgovorna za nestanak Khashoggija, ali Bog nije dozvolio da im taj plan uspije“, kazao je Tamimi.



Tamimi je kazao da nema nikakve sumnje da je naredbu za Khashoggijevo ubistvo izdao saudijski princ Muhammed bin Salman.



“Princa Bin Salmana snažno podržava američki predsjednik Donald Trump, i on i pokušava da podrškom Bijele kuće izbjegne odgovornost za to ubistvo. Slučaj je međutim poprimio globalne razmjere i Muhammed bin Salman se neće moći spasiti“, kazao je Tamimi.



On je dalje naglasio da bi Bin Salmanovo izbjegavanje suđenja predstavljalo početak propasti režima Al Saud, Tamimi je kazao kako kraljevska vlast može opstati samo ako udalji Muhammeda bin Salmana s funkcije i procesuira ga.



“Svima je jasno da je Muhammed bin Salman stvarni vladar u Saudijskoj Arabiji. On je taj koji je objavio rat Jemenu, uveo blokadu Kataru i zatvorio intelektualce“, kazao je Tamimi.



Komentirajući bliske odnose između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tamimi je kazao kako su i ti odnosi zasnovani na bliskom prijateljstvu Muhammeda bin Salmana i princa Abu Dabija Mujammeda bin Zeyida koji slovi za svojevrsnog mentora mlađeg saudijskog princa.



Ističući kako postoje naznake da je i princ Abi Dabija Bin Zeyid umiješan u ubistvo novinara Khashoggija, Tamimi je kazao kako ne smatra da su Ujedinjeni Arapski Emirati umiješani u taj zločin.





(AA)