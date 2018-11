Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas da ulaže "posljednji napor" u pokušaju da spriječi krah svoje vlade.

On je istakao da bi bilo pogrešno raspisitvati prijevremene izbore u osjetljivom trenutku za sigurnost Izraela, prenosi agencija AP.



Izraelska vladajuća koalicija iznenada je zapala u krizu nakon ostavke ministra odbrane Avigdora Liebermana, koji se odlučio na taj potez u znak protesta zbog primirja koje je prošle sedmice postignuto s Palestincima u pojasu Gaze, navodi američka agencija.



Lieberman je prethodno tražio oštriji odgovor na najmasovniji talas raketnih napada na Izrael od rata između Izraela i Hamasa 2014. godine.



Odlazak Liebermana i njegove partije Jisrael Beitenu ostavlja koaliciju sa većinom od samo jednog mjesta u 120-članom parlamentu.



Druga dva ključna koaliciona partnera upozoravaju da je koalicija neodrživa, dok Netanyahu pokušava da ih uvjeri da ne napuštaju koaliciju.



On će se danas sastati s ministrom finansija Moshe Kahlonom, jednim od nekolicine koalicionih partnera koji smatraju da je moguće vladati i s minimalnom većinom.



Netanyahu je danas, na početku sjednice vlade, javljaju izraelski mediji, rekao: "U periodu osjetljivom za sigurnost, nisu nam potrebni (prijevremeni izbori) i znamo šta se dešava kada neki u desničarskoj vladi dovedu do obaranja vlade kao 1992. i 1999. godine, pošto nam je to donijelo katastrofu Osla (mirovnog sporazuma) i katastrofu (druge) Intifade (palestinskog ustanka)", prenosi Al Jazeera Balkans.



Godine 1992. Yitzak Shamira iz konzervativnog Likuda je na mjestu premijera smijenio Yitzak Rabin, vođa Laburističke partije lijevog centra, a 1999. godine Ehud Barak je smijenio Netanyahua.



Godine 1993. u Bijeloj kući je potpisan privremeni mirovni "Sporazum iz Osla", između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), nazvan tako po norveškoj prijestolnici u kojoj se pregovaralo.





