Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da lično nije poslušao tonske snimke nastale tokom svirepog ubistva novinara Jamala Khashoggija u saudijskoj ambasadi u Istanbulu.

Donald Trump / 24sata.info

Trump je u izjavi za američku televizijsku mrežu Fox potvrdio da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u posjedu tonskih snimaka snimljenih tokom Khashoggijevog ubistva i da je detaljno informiran o njihovom sadržaju.



"Nisam htio da ih lično poslušam, nemam ni razloga za to. Ti snimci su puni nasilja i divljaštva“, kazao je Trump.



On je podsjetio da je SAD već nametnuo sankcije osumnjičenim saudijskim zvaničnicima.



“Istodobno, radi se o našem savezniku i ne želim ostaviti saveznika koji je veoma dobar na mnogim poljima", kazao je Trump.



Američki mediji ranije su objavili kako je Centralna obavještajna agencija (CIA) utvrdila da je naredbu za ubistvo Khashoggija izdao saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman.



"Još uvijek se CIA nije službeno izjasnila. Rano je za to jer izvještaj nije završen. U naredna dva dana, u ponedjeljak ili u utorak imat ćemo kompletiran izvještaj", kazao je sinoć Trump.



Kolumnista lista The Washiington Post ubijen je 2. oktobra u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu. Tursko tužilaštvo otkrilo je da je Khashoggi zadavljen odmah po ulasku u konzulat, a da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile.



Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.







(AA)