Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je zaključak CIA-e da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman naručio ubistvo novinara Jamala Khashoggija "vrlo preuranjen" i najavio da će u utorak dobiti kompletan izvještaj o tom slučaju.

Trump je tokom boravka u Kaliforniji rekao da ubistvo nije trebalo nikad da se dogodi, prenosi Reuters.



Po njegovim riječima, izvještaj u utorak će objasniti koga američka Vlada smatra odgovornim za ubistvo Khashoggija i kakve će to posljedice imati, ali nije pojasnio ko radi na izvještaju.



Trump je rekao da se ubistvo "nikada nije smjelo dogoditi". Američki predsjednik također je rekao kako je CIA-ino otkriće da je Mohammed bin Salman odgovoran za ubojstvo "moguće".



Američki predsjednik izjavio je to nekoliko sati nakon što je State Department objavio da još radi na utvrđivanju odgovornosti za smrt Khashoggija.



- Nedavni izvještaji koji ukazuju da je Vlada SAD-a donijela konačni zaključak netačni su jer su ostala brojna neodgovorena pitanja u vezi Khashoggijevog ubistva - izjavila je glasnogovornica američke Vlade Heather Nauert.



Poručila je da će State Department nastaviti istraživati činjenice i raditi s drugim zemljama kako bi pronašli one koji su bili uključeni u ubistvo novinara, dok će istodobno "zadržati važan strateški odnos između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije".



- Trump je razgovarao o procjeni CIA-e telefonom s direktoricom CIA-e Ginom Haspel i državnim sekretarom Mikeom Pompeom dok je subotu letio u Kaliforniju - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders.



CIA je o tome izvijestila i ostale američke dužnosnike, uključujući i Kongres, što je kompromitiralo Trumpove napore za očuvanjem veza s ključnim američkim saveznikom Saudijskom Arabijom, rekao je Reutersu izvor upoznat sa zaključkom.



Nalaz CIA-e proturječi tvrdnjama saudijske monarhije da Mohammed bin Salman, poznat kao MBS, nema nikakve veze s ubistvom, prenosi Al Jazeera Balkans.



Khashoggi, kolumnista Washington Posta, ubijen je 2. oktobra u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu. Tursko tužilaštvo otkrilo je da je Khashoggi zadavljen odmah po ulasku u konzulat, a da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile. Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.



Washington, dugogodišnji saveznik Rijada, u četvrtak je uveo sankcije 17 saudijskih čelnika zbog "odgovornosti i pomaganja" u ubistvu, podsjeća Al Jazeera Balkans.

