Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump izjavio je kako ga CIA nije informisala o umiješanosti saudijskog princa u ubistvo novinara Jamala Khashoggija te poručio kako je Saudijska Arabija sjajan partner, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Trump je pred polazak u požarima zahvaćenu Californiju odgovarao na pitanja novinara u Bijeloj kući, između ostalog i na pitanja o ubistvu saudijskog novinara Jamala Khashoggija.



Na pitanja novinara o tome da je CIA došla do zaključka da je ubistvo Khashoggija naredio saudijski prestolonasljednik, Trump je rekao kako u vezi s tim nije dobio brifing CIA-e, ali da tokom dana planira o toj temi razgovarati sa šefom State Departmenta Mikeom Pompeom i zvaničnicima obavještajne službe.



"Naše trenutno saznanje je u smjeru da on (bin Salman) nije bio umiješan u ovo. Sačekat ćemo da vidimo šta će kazati", rekao je Trump te dodao kako je "Saudijska Arabija odličan partner u kontekstu zapošljavanja i ekonomskog razvoja".



Na pitanje u vezi s posljednjim navodima o mogućem izručenju lidera terorisitčke organizacije FETO Fetullaha Gulena Turskoj, odgovorio je:



"To nije nešto što trenutno razmatramo. Gledamo šta ćemo uraditi za Tursku, uvijek to radimo. Iskreno, uvijek to gledamo za sve zemlje s kojima imamo dobre odnose", rekao je Trump te dodao:



"S Turskom smo napravili jedan značajan iskorak. Kao što znate, u proteklim sedmicama su oslobodili pastora Brunsona. S Erdoganom imamo veoma dobre odnose. On je moj prijatelj. Jak, oštar i inteligentan čovjek."

(FENA)