CIA je zaključila da je saudijski prijestolonasljednik naručio ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u Istanbulu prošlog mjeseca, piše u petak Washington Post, pozivajući se na anonimne izvore upoznate s istragom.

Jamal Khashoggi / 24sata.info

Ta je informacija, objavljena u Washington Postu s kojim je redovito surađivao novinar, kritičar Rijada, u suprotnosti s nedavnim tvrdnjama saudijske monarhije da Mohammed bin Salman, poznat kao MbS, nema nikakve veze s ubojstvom.



Američka obavještajna agencija na upit agencija France Presse nije htjela ništa komentirati.



Da bi došla do tih informacija, dodaje Washington Post, CIA je istražila nekoliko obavještajnih izvora, napose telefonski razgovor brata moćnog prijestolonasljednika, koji je i saudijski veleposlanik u Sjedinjenim Državama i Jamala Khashoggija.



Dnevni list piše da je Halid bin Salman preporučio Khashoggiju da ode u saudijski konzulat u Istanbulu, uvjeravajući ga da mu se ništa neće dogoditi.



List dodaje da ga je nazvao na zahtjev svog brata, navodeći da nije jasno je Halid bin Salman znao da će Khashoggija ubiti.



Halid bin Salman je odmah putem Twittera reagirao na te optužbe, odlučno odbijajući navode Washington Posta.



"To je teška optužba koja se ne smije skrivati iza anonimnih izvora", upozorio je, poprativši svoju objavu priopćenjem koje je, kaže, poslao listu.



"Princ Halid ni u jednom trenutku nije ni o čemu razgovarao s Jamalom u vezi s njegovim putovanjem u Tursku", napisao je.



New York Times pak piše da su američki čelnici upozorili da američka i turska obavještajna agencija nemaju čvrst dokaz koji bi moćnog prijestolonasljednika povezivao s ubojstvom novinara, prenosi Hina.



No, piše newyorški list pozivajući se na dužnosnike, CIA ocjenjuje da je utjecaj MbS-a toliki da se ubojstvo ne bi dogodilo bez njegova odobrenja.



Jamal Khashoggi je ubijen 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu.



Saudijska Arabija je više puta mijenjala službenu inačicu o tome što se dogodilo Khashoggiju nakon ulaska u konzulat.



Washington, dugogodišnji saveznik Rijada, u četvrtak je uveo sankcije 17 saudijskih čelnika zbog "odgovornosti i pomaganja" u ubojstvu.



