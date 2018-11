Britanska premijerka Theresa May imenovala je u petak Stephena Barclaya, koji je bio državni tajnik u Ministarstvu zdravstva te je glasao za izlazak Velike Britanije iz Europske unije na referendumu 2016. godine, za novog ministra za Brexit.

Stephen Barclay / 24sata.info

May će osobno nadgledati posljednjih deset dana pregovora s EU-om o okviru budućih odnosa.



Istovremeno, Barclay će se usredotočiti na unutarnju spremnost za Brexit i na usvajanje premijerkinog prijedloga u Parlamentu.



- On će imati unutarnju ulogu - rekao je glasnogovornik britanske premijerke.



Barclay je zamijenio Dominica Raaba, koji je dao ostavku u četvrtak, zbog nacrta plana za izlazak iz EU-a.



Bivši ministar unutarnjih poslova Amber Rudd postavljen je za ministra rada i mirovinskog sustava, zamijenivši Esther McVey, koja je, također, dala ostavku zbog plana Therese May.



Barclay, četrdesetšestogodišnji bivši bankar, prije je bio državni tajnik u Ministarstvu financija.



Pravnik po struci, Barclay je radio na regulaciji financijskih usluga te na prevenciji financijskog kriminala.



Bio je voditelj regulatornih poslova, a potom čelnik odjela za sprečavanje pranja novca i sankcije u banci Barclays.





(FENA)