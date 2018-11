Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Adel al-Jubeir izjavio je kako ta zemlja zločinom i velikom greškom smatra ubistvo novinara Jamala Khashoggija.

Foto: AA

Al-Jubeir je također kazao da je za Saudijsku Arabiju neprihvatljivo da se taj slučaj prenese na međunarodnu scenu te je dodao kako bi politizacija slučaja izazvala podjele u islamskom svijetu.



"Odbacujemo politizaciju slučaja Khashoggi i pokušaje miješanja u unutrašnje stvari Saudijske Arabije", poručio je Al-Jubeir u Rijadu.



On je kazao da je Saudijska Arabija odlučna u nakani da sudskim putem procesuira sve odgovorne za ubistvo Khashoggija.



Ističući kako saudijske institucije u istrazi sarađuju s turskim institucijama, Al-Jubeir je kazao kako i dalje ima pitanja na koja treba naći odgovore.



Ured glavnog saudijskog tužioca saopćio je danas da su podignute optužnice protiv 11 od ukupno 21 optuženika za ubistvo novinara Khashoggija.



Šef turske diplomacije Mevlut Cavusoglu kazao je da su današnje izjave saudijskog tužilaštva nezadovoljavajuće.



On je pozvao saudijske vlasti da otkriju čitavu mrežu koja stoji iza brutalnog ubistva i odgovore na ključno pitanje gdje se nalazi tijelo ubijenog novinara.



Glavni državni tužilac Saudijske Arabije danas je u Rijadu saopćio da će zatražiti izricanje smrtnih kazni za sve za koje se utvrdi da su učestvovali ili naredili ubistvo Khashoggija.



Kolumnista lista "The Washiington Post" ubijen je 2. oktobra u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu. Tursko tužilaštvo otkrilo je da je Khashoggi zadavljen odmah po ulasku u konzulat, a da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile.



Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.





(AA)