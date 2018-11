Britanska premijerka Theresa May potvrdila je večeras da se Vlada saglasila sa nacrtom sporazuma o izlasku Britanije iz EU, nakon "duge, detaljne i žive debate", objavio je večeras Guardian.

Ona je večeras u kratkom obraćanju javnosti ispred zgrade Vlade rekla da vjeruje da je dogovoreni sporazum o izlasku Britanije iz EU najbolji koji je mogao da se postigne.



May je istakla da je njena dužnost da objasni sve donesene odluke i da će to i da učini sutra u parlamentu.



"Čvrsto vjerujem da je ovo u najboljem interesu cijelog Ujedinjenog Kraljevstva", rekla je ona.



May, koja se danas sastala sa višim članovima Vlade, potvrdila je da je nacrt sporazuma prihvaćen, ali da odluka nije donesena lako.



Prema njenim riječima, zadatak večeras bio je da se postigne saglasnost u vezi sa nacrtom sporazuma, ali i o okvirima za budućnost.





