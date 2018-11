Glasnogovornik Stranke pravde i razvije (AK Parti) Omer Celik izjavio je kako saudijski novinar Jamal Khashoggi nije mogao biti ubijen bez naredbe na visokom nivou, te da cijeli svijet želi znati koje nalogodavac ovog ubistva.

Omer Celik / 24sata.info

Celik je odgovarao na pitanja novinara u sjedištu AK Partije u Ankari, a tom prilikom se dotakao i ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2. oktobra u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu.



Naglasio je kako se tako nešto ne može izvesti bez naredbe na visokom nivou.



"Ovo se ne može izvesti bez naredbe na visokom nivou. To je ono što zanima cijeli svijet, ko je dao naredbu", poručio je Celik.



Najoštrije je osudio izjave francuskog ministra vanjskih poslova Jean-Yves Le Driana upućene turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, u vezi s ubistvom Khashoggija.



Celik je prokomentarisao posljednje rasprave oko formiranja zajedničke europske vojske.



"To je jedan veliki raspad. Prije pet ili prije tri godine takvo nešto je bilo nezamislivo. To je najjasniji pokazatelj nastanka pukotine na Transatlanskom savezu", poručio je Celik.



Ukazao je na značaj Turske kada je riječ o sigurnosti Europe.



"Bilo da je riječ o NATO-u ili europskoj vojsci, ako govorimo o sigurnosti Balkana, regiji Bliskog istoka, Kavkazu, bez Turske nije moguće usposatviti sigurnost Europe. Provođenje sigurnosnog koncepta u koji nije uključena Turska je nemoguće", rekao je Celik.





(AA)