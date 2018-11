Direktor Međunarodnog monetarog fonda (MMF) Christine Lagarde izjavila je da bi centralne banke širom svijeta trebalo da razmisle o izdavanju digitalnih valuta.

Christine Lagarde / 24sata.info

Lagardeova je rekla da bi to pobošljalo bezbjednost transakcija u digitalnim valutama.



Negotovinska plaćanja su u porastu u posljednjih nekoliko godina, što predstavlja sve veći izazov za države i centralne banke.



Regulatorne službe zabrinute su zbog upotrebe digitalnih valuta i pozivaju na jačanje kontrole tih tokova.



"Vjerujem da treba da razmotrimo mogućnost izdavanja digitalnih valuta. Možda bi država mogla da preuzme ulogu onoga ko isporučuje novac digitalnoj ekonomiji", rekla je Lagardeova u govoru na konferenciji u Singapuru, prenosi Srna.



Ona je dodala da su prednosti očigledne - plaćanje je momentalno, bezbjedno, jeftino i potencijalno poluautonomno.



"Centralne banke bi zadržale kontrolu nad plaćanjima", rekla je Lagardeova.



Ona je napomenula da centralne banke Kanade, Kine, Švedske i Urugvaja "ozbiljno razmatraju" prijedloge o digitalnim valutama.



Digitalna valuta koju bi izdala centralna banka bila bi odgovornost države, kao što je to štampani novac, a ne neke privatne firme.



To bi pomoglo potrošačima, jer bi transakcije bile bezbjednije i jednostavnije, a samim tim i jeftinije, prenio je BBC.



Lagardeova je rekla da tema digitalnih valuta "nije univerzalna", ali da je treba razmotriti "ozbiljno, pažljivo i kreativno".



(24sata.info)