Sedamdesetogodišnji državljanin BiH uhapšen je u Njemačkoj, tačnije u Freiburgu i prijeti mu ponovno protjerivanje iz ove zemlje.

Arhiv / 24sata.info

Kako prenosi presseportal.de, on je 12. novembra uhapšen nakon što je pokrao više putnika voza na relaciji Freiburg - Offenburg. Tom prilikom otuđio im je više stotina eura.



Policija je nakon dojave navedenog Bosanca uhapsila u Offenburgu. Inače, on je od ranije bio poznat njemačkoj policiji budući da je u više navrata pokrao putnike u vozovima.



Zanimljivo je da ga je Njemačka već jednom protjerala i to u septembru kada mu je izrečena zabrana dolaska u tu državu, međutim to ga nije spriječilo da iznađe način da se vrati u tu zemlju.

(Klix)