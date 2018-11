Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Jens Stoltenberg izjavio je da bez zemalja poput Republike Turske nije moguće uspostaviti sigurnost Evrope.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

Stoltenberg je u Berlinu prisustvovao konferenciji koju je organiziralo Njemačko atlantsko udruženje, a u obraćanju prisutnim naglasio je da i nečlanice Evropske unije (EU) imaju važnu ulogu u građenju sigurnosti u Evropi.



On je pozdravio napore koje Evropa ulaže u jačanje vlastitih odbrambenih kapaciteta te je kazao kako bi i NATO imao korist od tog procesa ako bi on bio vođen tako da jača i transatlantsku saradnju.



Potsjetivši na skori izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, Stoltenberg je kazao da će 80 posto odbrambenih kapaciteta NATO-a dolaziti iz zemalja van EU-a.



On je posebno pohvalio trud koji Turska ulaže u borbi protiv kriza u Siriji i Iraku.



"Nemoguće je uspostaviti sigurnost Evrope bez zemalja poput Turske koje imaju ključnu ulogu u borbi protiv terorizma", poručio je Stoltenberg.





(AA)