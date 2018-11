Fahrettin Altun, šef Odjela za komunikacije u uredu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, smatra kako su neprihvatljive optužbe francuskog ministra vanjskih poslova Jean-Yvesa Le Driana da Erdogan igra političke igrice.

Foto: AA

Altun je uputio saopćenje o izjavi Le Driana koju je dao za novinsku agenciju AFP, a tiče se ubistva saudijskog novinara Jamala Khahoggija.



Istakao je kako Le Drianove riječi o koracima koje je Turska poduzela kada je riječ o ubistvu Khashoggija, ne oslikavaju istinu.



”Neprihvatljive su optužbe da naš predsjednik Erdogan igra političke igrice. Ne treba zaboraviti kako da nije bilo odlučnih napora Turske, ovaj slučaj bi odavno bio zataškan. Turska pokazuje jasnu namjeru da iznese istinu“, rekao je Altun.



Podsjetio je na izjavu premijera Kanade Justina Trudeaua da je obavještajna služba te zemlje preslušala snimke ubistva novinara.



Dodao je kako je Turska dokaze o ubistvu Khashoggija podijelila i s francuskim institucijama.



Istakao je kako Turska ne može rješavati moguće probleme u komunikaciji francuskih institucija, već da to treba uraditi francuska strana.



”Turska nastavlja raditi na otkrivanju svih detalja ubistva Khashoggija. To uključuje i one koji su naredili ubistvo. Pozivamo sve aktere međunarodne zajednice, prvenstveno Francusku, da poduzmu korake koji će doprinijeti ostvarivanju tog cilja“, rekao je Altun.





(AA)