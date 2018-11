Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na Twitteru da se "tek vratio iz Pariza" s obilježavanja 100. godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata gdje je svjetskim liderima poručio da Washington plaća "hiljade milijardi dolara" za vojnu zaštitu drugih zemalja i da "takva situacija ne može da se nastavi".

Donald Trump / 24sata.info

"Tek što sam se vratio iz Francuske gdje je mnogo toga postignuto na mojim sastancima sa svjetskim liderima", tvitovao je Trump.



On je ocijenio da "nikada nije lako kada iznesete činjenicu da prema SAD treba da se ponašaju pravično, što nije rađeno, kako na vojnom tako i na trgovinskom planu".



"Mi plaćamo velike dijelove (budžeta namijenjenih) za zaštitu drugih zemalja, stotine milijardi dolara, da bismo imali tu privilegiju da gubimo stotine milijardi dolara u trgovini sa tim istim zemljama. Rekao sam im da takva situacija ne može da se nastavi - to je, kao što je i uvijek bilo, smiješno nepravično prema SAD. Ogromne količine novca potrošene na zaštitu drugih zemalja, a mi zauzvrat nemamo ništa osim trgovinskih deficita i gubitaka", naveo je američki predsjednik na ovoj društvenoj mreži.



On je dodao da je "vrijeme da ove bogate zemlje ili plaćaju SAD za sjajnu vojnu zaštitu, ili se štite same".



"I trgovina mora da bude slobodna i pravična!", zaključio je Trump.





(24sata.info)