Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je u nedjelju da sto godina nakon završetka Prvog svjetskog rata i dalje u svijetu bukte brojni regionalni sukobi, naglasivši kako se ne bi trebalo stajati po strani već pokušati mir postići saradnjom i kompromisom.

Foto: FENA

"Većinu današnjih izazova ne može riješiti samo jedna država. Može se samo ako djelujemo zajedno. Stoga moramo biti predani tom zajedničkom pristupu", kazala je Merkel otvarajući Pariški mirovni forum. "Ako izostane kompromis izostat će i mir", upozorila je Merkel.



Njemačka kancelarka istaknula je da su prošle godine u svijetu zabilježena 222 oružana sukoba, spomenuvši prije svega Siriju i Jemen. "Ne smijemo samo stajati po strani i gledati. To je ključna lekcija koju treba naučiti iz povijesti. Ne smijemo prihvaćati oružane sukobe, koliko blizu ili daleko od Evrope bili", rekla je.



Trebamo osim toga, naglasilaje Merkel, spriječiti pokretanje sukoba - boriti se protiv siromaštva, za pristup obrazovanju, protiv klimatskih promjena, jačati socijalnu pravdu.



Na Pariškom mirovnom forumu okupili su se brojni svjetski državnici koji su tokom jutra sudjelovali na svečanom obilježavanju stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata. Na forumu nije bilo američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je istovremeno na groblju u Suresnesu, nedaleko Pariza, odavao počast američkim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu.



Merkel je naglasila kako je Prvi svjetski rat pokazao do čega nacionalna i vojna arogancija mogu dovesti.



"Mir u kojem danas uživamo, koji mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo, je sve samo ne to. Na njemu moramo raditi".



Rekla je da su se na današnjoj komemoraciji u njoj miješala sjećanja sa strahovima. "Strahovi koje imam jest da bi ponovno moglo doći do sukoba. A mislili smo da smo naučili lekciju"."Mi usko surađujemo s Francuskom na temelju zajedničkih vrijednosti. To je jedini način da se prevladaju strahote prošlosti i da se oblikuje dobra budućnost za sve nas", rekla je.



Francuski predsjednik istaknuo je da će današnja proslava sto godina od završetka Prvog svjetsko rata ostati zabilježena u povijesti kao skup koji je pod Slavolukom pobjede u miru okupio 84 čelnika država i vlada, nacija koje su nekad ratovale.



"Ipak, ono što je važno za budućnost to je kako će biti interpretirana ta slika", hoće li ona biti posljednja slika jedinstva, prije nego svijet potone ponovno u nered, ili će biti simbol trajnog mira, rekao je.



"Svijet u kojem živimo oslabile su mnoge krize i povrat niskih strasti, nacionalizma, rasizma, antisemitizma, ekstremizma", kazao je, naglasivši da je to bio jedan od ključnih razloga za organizaciju Pariškog mirovnog foruma koji bi se trebao održavati svake godine.



Macron je želio da forum otvori upravo Merkel kao znak njemačko-francuskog prijateljstva, a poslije nje da govori generalni sekretar UN-a Antonio Guterres kako bi se naglasila važnost multilateralnih organizacija u današnjem svijetu.



Pariški forum za mir koji će trajati tri dana zamišljen je kao godišnje okupljanje državnika, političara, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i poslovnog svijeta.



Forum će, kaže se u najavi, pokušati dati odgovore kako se suprotstaviti jačanju geopolitičkih rivaliteta, slabljenju političke, ekonomske i demografske ravnoteže, sve manjem poštivanju međunarodnih normi.

(FENA)