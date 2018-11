Francuski predsjednik Emmanuel Macron je danas, na stogodišnjicu okončanja Prvog svjetskog rata, pozvao svjetske lidere da potvrde svoju odgovornost za mir i djeci prenesu "svijet o kakvom su prošle generacije sanjale".

Emmanuel Macron / 24sata.info

"Nove ideologiije manipulišu religijama, dok istorija prijeti da ponovi svoj tragični tok", upozorio je on u govoru na centralnoj ceremoniji kod Trijumfalne kapije u Parizu, u prisustvu oko 70 svjetskih lidera.



Macron je podsjetio da su 11. novembra 1918. u 11:00 sati ujutro, prije tačno sto godina, u Parizu i cijeloj Francuskoj odjeknule trube i zazvonila zvona, a to je, istakao je, bilo primirje.



"Moramo se sjetiti te ogromne povorke boraca koji su došli iz cijelog svijeta jer je Francuska za njih predstavljala vrijednosti koje su cijenili", rekao je Macron.



Tokom te četiri godine, ukazao je, "Evropa je umalo izvršila samobistvo - sa deset miliona poginulih i šest miliona ranjenih, a mnogi od onih koji su se iz rata vratili izgubili su svoju mladost, ideale, radost življenja".



"Svijet je otkrio razmjere rana koje je skrivao žar borbi. Suze umirućih smjenjivale su se suzama preživjelih", rekao je, dodavši da su mladići iz cijelog sveta umirali za sela za koja nikad nisu ni čuli.



Macron je u govoru istakao značaj patriotizma Francuza koji su se borili 1914, a vrijednosti patriotizma suprotstvio je - nacionalizmu.



"Francuska zna šta duguje svojim borcima i borcima iz cijelog svijeta. Klanja se pred njihovom veličinom. Neka ova godišnjica bude dan kada se obnavlja vječna odanost našim mrtvima", naglasio je Macron.



Prema njegovim riječima, potrebno je pred narodom potvrditi ogromnu odgovornost, djeci prenijeti svijet o kakvom su prošle generacije sanjale.



"Za naš svijet sviće zora novog doba, zora civilizacije koja čovjekove sposobnosti uzdiže do najvećih visina", poručio je, pozvavši na "dostojanstveno suočavanje sa sudom budućnosti".



Macron je zahvalio prisutnim svjetskim liderima "što su se danas okupili kao braća", ali je zaključio da ovaj skup ne treba da bude samo "skup jednog dana".



"Živio mir, živjele slobodne zemlje, živjela Francuska", tim riječima je francuski predsjednik završio svoj govor, nakon čega je položio vijenac i zapalio plamen kod Spomenika neznanom junaku.



Inače, prema prvobitnom planu, trebalo je da Macron govor počne tačno u 11:00 sati kada je prije 100 godina potpisano primirje, ali pošto su svjetski lideri kasnili na ceremoniju, govor je počeo sa zakašnjenjem.





