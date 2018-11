Lideri više od 60 država svijeta odali su počast svim ubijenim u Prvom svjetskom ratu mirno stojeći pored groba Nepoznatog vojnika u Parizu obilježavajući tako 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata ili Velikog rata.

Foto: 24sata.info

Ovim je glavni grad Francuske postao epicentar svijeta lidera koji imaju dužnost sačuvati mir i odakle su poslali poruku - nikad više, prenosi danas Associated Press (AP).



Komemoracija je počela sa zakašnjenjem jer su delegacije u tišini bile na putu do Trijumfalne kapije kada su tačno u 11 sati zvona počela zvoniti širom Pariza, ali i u drugim zemljama koje su iskusile četiri godine strašnog pokolja.



Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump došao je odvojeno, a kolonu automobila pokušale su zaustaviti aktivistkinje organizacije "Femena" koje su preskočile zaštitnu ogradu, no policija je brzo reagirala i feministkinje su uhapšene.



Na centralnu ceremoniju posljednji je došao predsjednik Rusije Vladimir Putin, a njemačka kancelarka Angela Merkel je bila pozicionirana između mjesta za Trumpa i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona stojeći rame uz rame, dok su avioni nadlijetali ispuštajući crveni, bijeli i plavi dim.



S druge strane planete, ceremonije su upriličene i u Australiji i Novom Zelandu kojima su se prisjetili da je rat pogubio i ranio brojne vojnike i civile na jezive načine. Te su države izgubile desetine hiljada vojnika daleko u Evropi, a najviše u brutalnoj borbi kod turskog Gallipolija 1915. godine.



Prvi svjetski rat trajao je od 1914. do 1918. godine, a u njemu su učestvovale 32 nacije. Sile Antante potpisale su primirje s Njemačkom 11. novembra 1918. godine u 11 sati. Procjenjuje se da je oko 10 miliona vojnika poginulo tokom borbi, dok je između pet i deset miliona civila poginulo.





(FENA)