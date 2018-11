Nadležne indonezijske vlasti okončale su potragu na mjestu nedavne avionske nesreće u kojoj je stradalo 189 osoba.

Foto: AA

Avion kompanije Lion Air srušio se 29. oktobra i to svega 13 minuta nakon polijetanja iz Jakarte ka Pangkal Pinangu.



Nesreća se dogodila u moru kod Zapadne Jave, a u avionu Boeing 737 MAX 8 bilo je ukupno 189 putnika i članova posade.



Čelnik Agencije za upravljanje vanrednim situacijama (BASARNAS) Bambang Suryo Aji saopćio je da spasilačke ekipe već neko vrijeme nisu našle ništa na mjestu nesreće i da je zato okončana službena potraga.



Aji je kazao da si torbe s posmrtnim ostacima žrtava u proteklih 13 dana potrage poslane u nadležne bolničke odjele i da je do sada identificirano 79 stradalnika.



Kompanija Lion Air već je počela s isplatama odštete porodicama žrtava avionske nesreće i to u iznosu od 85.000 američkih dolara za svaku žrtvu.



Dosadašnja istraga otkrila je da je avion bio čitav i da se u njemu nije dogodila nikakva eksplozija sve do udara u more, a analiza tonskih zapisa sa crne kutije je u toku i trebala bi otkriti nove detalje o tragičnoj nesreći.





(FENA)