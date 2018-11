Bivši ministar u britanskoj vladi Jo Johnson izjavio je u subotu da bi i ostali ministri mogli napustiti vladu kako bi protestovali protiv plana Brexita premijerke Therese May.

Jo Johnson / 24sata.info

Johnson je izjavio za BBC radio da je na članovima parlamenta da odluče kakav će stav zauzeti prema britanskom napuštanju EU.



Kazao je da ukoliko i drugi ministri odluče da podnesu ostavke, to je "bolje po njih".



Johnson, mlađi brat bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona, u petak je podnio ostavku na položaj ministra saobraćaja i pozvao je na održavanje drugog referenduma o Brexitu. Kazao je da plan premijerke May o Brexitu škodi nacionalnim interesima.



On je izjavio da je plan toliko različit od onoga koji je obećavala tokom referenduma iz 2016. i da je potrebno drugo glasanje.



May je odbacila sve zahtjeve za drugim glasanjem, tvrdeći da je glasanje iz 2016. u korist napuštanja Evropske unije definitivno.



Teški pregovori između Britanije i EU se nastavljaju, prenosi Associated Press.





(FENA)