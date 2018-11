Pred pokrajinskim sudom u Siegenu u četvrtak je počeo sudski proces protiv 30 čuvara i zaposlenika jednog prihvatnog centra za izbjeglice i azilante optuženih da su zlostavljali i mučili štićenike doma u Burbachu.

Arhiv / 24sata.info

"Optuženi se terete za uspostavljanje vlastite strahovlade u domovima te za zlostavljanje stanara. Već i najmanje prekršaje poput pušenja u zgradi, čuvari su kažnjavali zatvaranjem i zlostavljanjem. Riječ je o očitom primjeru uzimanja pravde u svoje ruke“, rekao je viši državni odvjetnik Christian Kuhli na početku suđenja, prenose njemački mediji.



Prema optužnici, osoblje prihvatnog centra za smještaj izbjeglica, od voditelja centra preko socijalnih radnika pa do čuvara, sudjelovalo je od septembra 2014. pa do sredine 2015., u zatvaranju štićenika doma protiv njihove volje, u fizičkom zlostavljanju i drugim oblicima mučenja.



Svi optuženi bili su zaposlenici privatne firme European Home Care koja je po nalogu savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, organizirala smještaj u bivšoj kasarni u gradiću Burbachu na zapadu Njemačke.



Za zlostavljanje javnost je doznala kada su mediji objavili sliku jednog od optuženih zaposlenika, a bio je to bivši policajac, kako premlaćenom azilantu, stanovniku prihvatnog centra, drži čizmu na glavi dok ovaj leži na tlu.



„To su slike kakve smo dotad poznavali samo iz logora Guantanamo“, kaže Kuhli.



Sedmičnik Der Spiegel usporedio je te fotografije s onima iz zatvora Abu Graib u Iraku gdje su američki vojnici mučili i ponižavali iračke zatvorenike.



Izbijanje afere Burbach izazvalo je veliki politički skandal te su poduzete mjere pa se osobe koje dolazi u bliski kontakt s izbjeglicama i tražiteljima azila danas temeljitije provjerava.

(FENA)