Nancy Pelosi mogla bi postati najmoćnija žena američke politike nakon pobjede demokrata u Predstavničkom domu ali će morati pregovarati s onima koji, u njezinu vlastitom taboru, pozivaju na obnovu.

Šef većine u Predstavničkom domu Kongresa zapravo je treća osoba u državi nakon predsjednika i potpredsjednika. Sa 78 godina, zastupnica iz San Francisca ima iskustvo na toj dužnosti koju je obnašala od 2007. do 2010., otežavajući završetak mandata Georgea W. Busha.



Ako postane čelnicom Zastupničkog doma, demokratkinja je obećala pakao Donaldu Trumpu koji ju je nazvao u utorak navečer još prije nego su prebrojani svi glasovi.



"Demokratski Kongres radit će na rješenjima koja nas zaokupljuju, jer svima nam je dosta podjela", izjavila je ona pred svojim pristašama u Washingtonu, najavljujući "povrat ustavnih ovlasti i protuovlasti".



Budući da Predstavnički dom glasuje za nacrte zakona Bijele kuće, Pelosi će moći na čelu svoje većine blokirati republikanske tekstove poput nove reforme poreza ili izgradnje protumigrantskog zida na meksičkoj granici.



Još važnije, vjerojatnost postupka za svrgavanje Donalda Trumpa jako se povećava kad demokrati budu mogli pokrenuti parlamentarne istrage o sumnjama u dosluh između ekipe iz Trumpove kampanje i Rusije u predsjedničkoj kampanji 2016.



Pelosi se protivila postupku opoziva objašnjavajući da bi to samo mobiliziralo pristaše predsjednika. No, nije isključena promjena stava pogotovo ako posebni tužitelj Robert Mueller, koji vodi istragu o ruskom uplitanju u američke izbore, predstavi konkretne dokaze o krivici.



Usprkos uspjehu Demokratske stranke, njezin povratak za kormilo nije zajamčen jer je više desetaka demokratskih kandidata reklo prije izbora da će se usprotiviti njezinoj kandidaturi.



Pelosi je rođena 26. ožujka 1940. u Baltimoreu u talijansko-američkoj katoličkoj obitelji uronjenoj u politiku. Njezin otac i brat bili su gradonačelnici Baltimorea. S diplomom Trinity Collegea u Washingtonu nastanjuje se sa suprugom u San Franciscu. Sa 47 godina prvi put pobjeđuje na izborima za Predstavnički dom. Godine 2003. postaje šefica demokratske manjine, prenosi Hina.



