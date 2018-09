Bijela kuća u utorak je odbacila istinitost knjige Boba Woodwarda u kojoj se opisuje mahnita borba visokih savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa da ublaže već donesene predsjednikove ekstremne političke odluke ili spriječe provedbu impulzivno donesenih odredbi.

Donald Trump / 24sata.info

Željno očekivanu knjigu "Strah: Trump u Bijeloj kući" koja se temelji na intervjuima, bilješkama sa sastanaka, osobnim dnevnicima i vladinim dokumentima - napisao je istraživački novinar Bob Woodward, koji je zajedno s Carlom Bernsteinom 1972. otkrio skandal Watergate koji je doveo do ostavke predsjednika Richarda Nixona.



Knjiga o Donaldu Trumpu donosi mučan portret neobrazovanog, koleričnog i paranoičnog predsjednika kojeg njegovi ministri i suradnici neprestano pokušavaju kontrolirati kako bi izbjegli teže posljedice.



U trenutku kad su mediji i društvene mreže počele izvještavati o knjizi i donositi njezine ulomke, Bijela kuća objavila je priopćenje u kojem negira istinitost iznesenih priča.



"Ova knjiga nije ništa drugo nego izmišljene priče, mnoge od njih izmislili su bivši nezadovoljni zaposlenici, kojima je rečeno da ocrne predsjednika", rekla je glasnogovornica Sarah Sanders.



Woodward u knjizi opisuje čestu frustraciju šefa osoblja Bijele kuće, Johna Kellyja koji je tradicionalno najbliža osoba predsjedniku u "zapadnom krilu".



On je, po Woodwardu, zbog Trumpove nepredvidivosti i nerazumijevanja globalne politike često dobivao "živčani slom".



Na jednome od sastanaka o Trumpu je navodno rekao: "On je idiot. Ne može mu se ništa objasniti. Ne znam što tu radimo. Ovo je najgori posao koji sam ikada imao".



Prema informacijama koje je skupio Bob Woodward, nakon kemijskog napada u travnju 2017. koji se pripisuje sirijskom režimu Bašara al-Asada, Trump je pozvao generala Mattisa i rekao mu da želi ubiti sirijskog predsjednika.



"Ubit ćemo ga. Idemo! Idemo unutra i pobijmo ih!", rekao je Trump, a nakon razgovora Mattis se okrenuo prema jednom savjetniku i rekao mu: "Ništa od toga nećemo poduzeti. Bit ćemo puno odmjereniji".



Nova knjiga Boba Woodwarda trebala bi biti objavljena 11. rujna.



(24sata.info)