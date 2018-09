Prihodi terorističke grupe ISIL su se od 2014. godine smanjili deset puta, izjavio je rukovodilac odjeljenja za operativne informacije i međunarodne odnose Federalne službe sigurnosti Rusije (FSB) Sergej Beseda.

Arhiv / 24sata.info

- Ako uporedimo one finansijske prihode koji su bili 2014. godine i tada procijenjeni na oko tri milijarde dolara, sada militanti ISIL-a uspijevaju da dobiju 200 do 300 miliona dolara godišnje - rekao je Beseda na međunarodnoj konferenciji "Borba protiv neovlaštene isporuke oružja u kontekstu borbe protiv međunarodnog terorizma".



To je povezano sa činjenicom da su se "značajno smanjili prihodi od naplaćivanja nafte i poreza koje su militanti nametnuli na teritoriji pod svojom kontrolom".



ISIL je također počeo da ulaže dobijeni novac u legelni biznis i da ga na taj način pere, dodao je Beseda.



- Postoji tendencija da se ranije dobijena sredstva ISIL-a investiraju u legalni biznis kako bi se olakšala redovna primanja finansija za dalje aktivnosti - istakao je Beseda.



Dodao je da su pripadnici terorističkih organizacija, među kojima i ISIL, intenzivirali propagandu preko društvenih mreža, prenosi Sputnik.



(FENA)