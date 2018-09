Papa Franjo u nedjelju je pozvao sve strane koje imaju uticaja u sirijskom sukobu da zaštite ljudska prava i civile u sjevernoj regiji Idlib, usred najavljenog napada vladinih snaga, prenosi Reuters.

Papa Franjo / 24sata.info

- Vjetar rata puše a do nas dopiru uznemirujuće vijesti o mogućoj humanitarnoj katastrofi u Siriji, u pokrajini Idlib. Apeliram na sve one koji su uključeni da iskoriste diplomaciju, dijalog i pregovore da osiguraju međunarodna prava i zaštite civile - naveo je papa.



Gotovo tri miliona stanovnika živi u Idlibu i u pobunjenim dijelovima susjednih pokrajina Hama, Halpa i Latakija.



Rusija je ranije saopćila da se sprema provokacija militanata da upotrijebe hemijsko oružje, što bi moglo izazvati reakciju zapada.



Sjedinjene Države su istaknule da će reagirati ukoliko dođe do upotrebe hemijskog oružja.



U ratu u Siriji od 2011. godine je poginulo više od 350.000 osoba.



Gotovo dva miliona osoba smatra se osjetljivijim pojedincima kojima treba humanitarna pomoć.





(FENA)