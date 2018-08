Nova školska godina, novi izdaci. Polazak u prvi razred ne donosi samo veliku promjenu u životu, već i u kućnom budžetu. Polazak u školu nigdje nije jeftin pa tako ni u Njemačkoj, piše DW.

Screenshot: 24sata.info

Najskuplja je školska torba. Anatomski ranac za prvačiće u prosjeku košta 130 eura. Kompletan set s pernicom, kutijom za doručak i sportskom torbom košta i do 240 eura.



Na sve to treba dodati i školski pribor – bilježnice, vježbanke, bojice... Lista je podugačka i u prosjeku sve to košta blizu 170 eura. I to nije sve.



Već na prvom roditeljskom sastanku čekaju ih novi izdaci: razredna blagajna, godišnja donacija za školsku opremu, prijevoz, cjelodnevni boravak u školi, hrana, izleti...



Ukupno 2.250 eura po školskoj godini ili 11 eura po školskom danu.



Nijemci su vrlo precizno izračunali i kompletne troškove osnovnog i srednjeg obrazovanja. Prema toj kalkulaciji njemački đaci u prosjeku roditelje koštaju 20.700 eura – otprilike kao nov Golf.







(24sata.info)