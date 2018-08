Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da sirijska vlada ima svako pravo da istjera teroriste iz enklave Idlib koja je pod kontrolom pobunjenika.

Sergej Lavrov / 24sata.info

Naglasio je da Rusija ne krije svoje planove o podršci sirijskim vlastima u iskorjenjivanju terorista i povratku mirnom životu u Siriji.



- Nemamo nikakve planove da skrivamo svoje djelovanje koje je usmjereno na podršku sirijskim vlastima, koje, ponavljam, oslobađaju svoju zemlju od terorista i stvaraju uslove za to da se građani Sirije što prije vrate na svoja ognjišta i da žive normalnim životom - kazao je Lavrov na konferenciji za novinare u Sočiju.



Lavrov je rekao da su u toku i pregovori o uspostavljanju humanitarnih koridora u sirijskoj provinciji Idlibu.



- Јuče je sirijski ministar ponovo naglasio da sirijske vlasti pokušavaju da posredstvom tzv. lokalnih primirja u zoni Idliba postignu dogovor s onim naseljima i gradskim četvrtima čije su vlasti spremne za to, ili s onima koji kontrolišu neku od tih teritorija - kazao je Lavrov, koji se juče u Moskvi sastao sa svojim sirijskim kolegom Validom Mualemom.



On je dodao, da se komunikacija između Rusije i SAD o Siriji odvija u pravo vrijeme i da Rusija nema planove da skriva svoje akcije u tom regionu, prenosi Rojters.



"Sumnjamo u upotrebu hemijskog oružja"



Nema sumnje da se u Idlibu priprema provokacija uz primjenu hemijskog oružja, a Rusija je činjenice o tome predala Organizaciji za zabranu hemijskog oružja i Ujedinjenim nacijama, izjavio je Lavrov.



- Јa ipak ne bih govorio o riziku od upotrebe hemijskog oružja, nego o riziku od provokacije sa korišćenjem hemijskog oružja, čiji je cilj da se za to kasnije optuže sirijske vlasti. Nema sumnje da se takva provokacija priprema. Mi smo predstavili konkretne činjenice koje su dobijene iz raznih izvora i u UN, i u Hagu gdje je sjedište OZHO - rekao je Lavrov.



Prema njegovim riječima, te činjenice se međusobno podudaraju, zbog čega se treba postarati da međunarodne organizacije podignu glas protiv takvih planova.







