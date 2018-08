Norveška konzervativna premijerka Erna Solberg u petak je smijenila svoje ministre za naftu i saobraćaj u okviru restruktiranja vlade nakon što su dvojica ljudi zatražili da provode više vremena s porodicama.

Spolna ravnopravnost igra značajnu logu u norveškoj politici, i iako vlada desnog centra premijerke Solberg ima neznatnu mušku većinu, ključne položaje kao su premijerski, ministra finansija i vanjskih poslova drže žene.



- Mislim da ljudi potcjenjuju kako je teško biti ministar kada vam djeca ne žive u Oslu - izjavila je Solberg na konferenciji za novinare.



- To je glavni razlog zašto je nekoliko ministara podnijelo ostavke, posebno muškarci - kazala je.



Terje Soeviknes, koji je bio ministar za naftu samo 20 mjeseci, preselit će se u svoj rodni grad na norveškoj zapadnoj obali, u kome još živi njegovo dvoje djece iz prethodnog braka.



- Neke su stvari bitnije od ostalih - izjavio je Soeviknes, dodajući da je to prava odluka jer mu treba "više vremena s porodicom".



Slično njemu, ministar saobraćaja i komunikacija Ketil Solvik-Olsen objavio je da će staviti političku karijeru "na čekanje" i preseliti se u Sjedinjene Države na godinu dana dok njegova supruga ne preuzme položaj liječnice u bolnici u američkoj saveznoj državi Alabama.



Soeviknesa je naslijedio kolega iz Napredne stranke Kjell-Boerge Freiberg, bivši gradonačlnik mjesta u arktičkom arhipelagu Lofoten-Vesteraalen-Senja, u kome naftna industrija već dugo čeka na dozvolu za istraživanjima nalazišta.



On je danas izjavio da će norveški moratorij ne istraživanja nafte u regiji još ostati na snazi.



Ministar poljoprivrde Jon Georg Dale naslijedit će Solvik-Olsena u ministarstvu saobraćaja i komunikacija, dok će parlamentarac Baard Hoksrud preuzeti Daleov stari portfelj.



Augustovske ankete javnog mnijenja pokazuju da opozicija lijevog centra preuzima tijesno vodstvo nad vladom po prvi put u više od godinu dana, sudeći po kompilaciji anketarskih websiteova, prenosi Reuters.





