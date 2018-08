Bivši izraelski vojnik Elor Azaria, osuđen na zatvor zbog ubistva palestinskog napadača koji je već bio ranjen i jedva pokretan ležao na zemlji, izjavio je da se ne kaje i da bi to ponovo učinio.

Foto: AFP

"Nemam sumnje. Vratite me u te iste momente incidenta u Hebronu - ja bih uradio sasvim istu stvar. Jer to je ono što je trebalo uraditi”, izjavio je bivši vojni bolničar za izraelski list Izrael hajom ( Izrael danas), dodavši: “Nemam grižu savjesti. Potpuno sam miran. Postupio sam na najodgovarajući mogući način i ono što se desilo kasnije (suđenje i osuda) nije trebalo da se desi”.



Azaria je pozvan na poprište napada u Hebronu na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon što su jednog izraelskog vojnika dva Palestinca napala nožem.



Jedan napadač je odmah ubijen, a Azaria je proglašen krivim za ubistvo drugog napadača, već ranjenog Abda al-Fattaha Yusrija al-Sharifa, u martu 2016. godine.



Šarif je nožem ubo vojnika i potom su drugi vojnici na njega pucali šest puta pijre nego što ga je Azaria ubio metkom u glavu.



Od trenutka kada su napadača ranili drugi vojnici do trenutka kada ga je Azaria ubio prošlo je 11 minuta.



Vojni sud ga je osudio na 18 mjeseci zatvora, navodeći da nije pucao zbog osjećaja opasnosti već zato što je odlučio da je “terorista zaslužio da umre”.



Pušten je na slobodu nakon što je odslužio dvije trećine kazne, koja je već bila smanjena na 14 mjeseci.



Izraelska vojska je vršila pritisak da se on sudski goni, tvrdeći da je prekrišio vojnu etiku, podsjeća AP.



Azaria je u intervjuu ocijenio da ga je vojska napustila, što je bilo mišljenje mnogih Izraelaca, pogotovo desničara i nacionalista koji su branili njegov postupak.



Sada je najavio da, uprkos tome što je osuđen za ubistvo, nam,erava da služi u vojsci kao rezervista. Njegov slučaj je pokazao koliko je podijeljeno javno mnjenje u Izraelu.





(BETA)