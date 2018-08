Viši sud u Indoneziji oslobodio je 15-godišnju djevojčica koja je osuđena na šest mjeseci zbog prekida trudnoće nakon što ju je silovao njen brat.

U Indoneziji je abortus dozvoljen u slučajevima gdje postoji opasnost za majku ili fetus te tokom prvih 40 dana trudnoće u slučajevima silovanja, dok je kazna za nelegalne prekide trudnoće do deset godina zatvora.



- Djevojčica je oslobođena svih optužbi - izjavio je Hasoloan Sianturi, glasnogovornig suda u provinciji Jambi, na ostrvu Sumatra, prenosi Reuters.



- Sudija je odlučio da su okolnosti primorale djevojčicu da to učini jer ju je silovao njen brat - dodao je on.



Međutim, majka djevojčice je još pod istragom jer postoji mogućnost da je pomogla svojoj kćerci da izvrši abortus, dodao je glasnogovornik, iako taj slučaj još nije došao na sud.



Djevojčicin brat služi kaznu od dvije godine zatvora zbog napada na maloljetnicu.



Grupe za zaštitu žena su osudile prvobitnu odluku nižeg suda, rekavši da samo promoviše postojeću kulturu gdje je žrtva krivac, dok je grupa Amnesty International pozvala na puštanje na slobodu optužene djevojčice.



Policija je pokrenula istragu o ovom slučaju nakon što je pronađen fetus na području sa plantažama palmi.

