Slavni italijanski arhitekta Renzo Piano ponudio je da donira dizajn novog mosta koji bi zamijenio onaj koji se srušio u njegovom radnom gradu Genovi u ovom mjesecu.

Foto: 24sata.info

Piano, najpoznatiji italijanski arhitekta, ponudio je besplatni dizajn novog mjesta, rekavši da ne može razmišljati ni o čemu osim o 43 osobe poginule u tragediji.



Osamdesetogodišnji Piano, koji je stekao slavu dizajnom za Pompidou centar u Parizu u 1970-im i decenijama kasnije dizajn the Sharda u Londonu, živi u Francuskoj ali još ima urede u blizini Genove.



Projekat je objavljen nakon rasprave između guvernera italijanske regije Ligurije Giovannija Totija i Piana.



- Moja obaveza je iznad svega moralna da osiguram da novi most nosi poznake Genove, naše kvalitete i pomalo našeg tvrdičluka. Ne mogu misliti ni o čemu osim o mostu - izjavio je Piano novinarima nakon sastanka.



Italijanska populistička vlada obećala je lišiti državnih koncesija cestovnu firmu koja upravlja mostom, nagovještavajući da će predati upravu državnoj firmi Fincantieri.



Srušeni most, dovršen u 1967., smatran je avangardnim radom u građevinarstvu, i postao je simbol povezivanja dvije strana grada koji se proteže duž morske obale.



- Renzo Piano dobrovoljno je ponudio, kao kompetentni Đenovljanin, novi projekat mosta kao poklon gradu. On je već dao nekoliko prijedloga - izjavio je Toti, prenosi Reuters.





(FENA)