Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će njegove politike biti "nasilno" poništene ako demokrati pobjede na izborima 6. novembra za Predstavnički dom i Senat, prenosi u BBC.

Donald Trump / 24sata.info

Na izborima koji se tradicionalno održavaju sredinom mandata aktualnog predsjednika, birat će se 435 članova Predstavničkog doma, 35 od 100 članova Senata i 36 od 50 državnih guvernera, kao i brojni ostali državni i lokalni dužnosnici.



Ishod izbora važan je za Trumpa jer će o tome zavisiti kako će u posljednje dvije godine mandata provoditi svoj program.



Prema Trumpovim riječima upućenim čelnicima Evangeličke crkve, izbori će biti "referendum" o slobodi govora i vjere, a to ugrožavaju "nasilni ljudi".



Obratio se konzervativnim kršćanskim skupinama za pomoć i poručio da su samo jedan glas od toga da "sve izgube".



"Ovdje se ne radi o tome da vam se nešto sviđa ili ne, nego o time da će poništiti sve što smo učinili i to će učiniti brzo i nasilno. Nasilno, jer ako pogledate Antifu, oni su nasilnici", kazao je Trump.



Antifa, podsjeća BBC, odnosi se na ekstremne ljevičarske grupe koje se redovno sukobljavaju s ekstremnim desničarskim skupinama.



Pozivajući evangeličke vođe da iskoriste svoj uticaj kod birača, Trump im je kazao da imaju "golemu moć".



"U ovoj su sobi ljudi koji propovijedaju za gotovo 200 miliona ljudi. Ovisno o kojoj nedjelji govorimo", rekao je Trump.



Republikanci trenutno drže većinu u oba doma Kongresa, no neki demokrati predviđaju "plavi val".





(Hina)